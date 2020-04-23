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23 Nisan’ı bando eşliğinde balkondan kutladılar

TOKAT HABERLERİ  | 23.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Tokat’ta sokağa çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını belediye bandosu eşliğinde balkonlarından kutladı.Tokat Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel çocuklar için program düzenledi.

Tokat’ta sokağa çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını belediye bandosu eşliğinde balkonlarından kutladı.
Tokat Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel çocuklar için program düzenledi. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanarak evlerinde kalan çocuklara özel program yapıldı. Bando ekibi sosyal mesafe önlemi alarak çocuklara için mahallede gezerek birbirinden eğlenceli şarkılar ve marşlar çaldı. Balkonlarını bayraklarla, balonlarla süsleyen çocuklarda bando ekibine alkışları ile tempo tutarak eşlik etti. 600 evler Mahallesinde düzenlenen etkinliğe katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bando ekibinin önünde yürüyerek balkonlardan etkinliği izleyen çocukları selamladı. Korona virüs salgını nedeniyle çocukların evde kaldığını ve sosyal etkinliklerin durdurulduğunu ifade eden Başkan Eroğlu “Çocuklar uzun süredir evlerindeler sıkıldılar. Onlar evlerinde kalsın biz onların bayramını bizzat giderek kutlayalım istedik. Apartmanlardaki çocukları balkonlara davet ettik. Belediye bandomuz eşliğinde marşlar çalarak, bayraklarımızı salladık ve hep birlikte yeninden millet olma şuuru ile beraberce 23 Nisan’ımızı belki biraz burukta olsa kutlamış olduk” dedi.

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Tokat Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:37
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:28
Yatsı
20:55

Tokat Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akademi Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
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