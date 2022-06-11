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23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

11.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada "Bekleyiş" isimli eseri ile yönetmen Aslı Akdağ birinci oldu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Belgesel Film Yarışması" ödül töreninde, Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Bekleyiş" ile yönetmen Aslı Akdağ aldı. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü" ise "Mamody, The Last Baobab Digger" ile yönetmen Cyrille Cornu'na verildi.

Uzun Metraj Mansiyon Ödülü de "Acılı Tatlı" ile yönetmen Didem Şahin'e gitti.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"ne "Direniş Sahra" ile Sidal Ergüder layık görüldü. Aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü", "Kelebek Adam" ile Enis Manas'a verildi.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, "FİYAB Jüri Özel Ödülü", "Heyamola" filmiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç'a; "Süha Arın En iyi Belgesel Ödülü", "Göbeklitepe Sakinleri" ile yönetmen Sedat Benek'e verildi. Bu alanda yönetmen Neslihan Semerci'nin "Müzikli Bir Göç Masalı" filmi ise övgüye değer görüldü.

Özel Ödüller kategorisinde de "Festival Komitesi Özel Ödülü", "Leyla Hanım" filmi ile İlke İşisel'e; "Safranbolu Emek Ödülü, araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin'e; "Belgesel Sinema Emek Ödülü" ise Hasan Özgen'e gitti.

Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü "Dokuma" adlı eseri ile Barış Topdemir'e, ikincilik ödülü "Fotoğraf" adlı eserle Ahmet Harmancı'ya, üçüncülük ödülü "Kültürel Miras" eseri ile Mehmet Yılmaz'a verildi. Bu alanda "Safranbolu Özel Ödülü" ise "Safranbolu'da Kış Masalı" eseri ile İsmail Serhat Şahin'e verildi.

Dereceye girenlere ödülleri, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Yönetmen Reha Arın ile protokol üyeleri tarafından verildi.

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