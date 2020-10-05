YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. 2,5 asırlık tarihi Külliye, karalama duvarı haline geldi

2,5 asırlık tarihi Külliye, karalama duvarı haline geldi

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan tarihi Cihanoğlu Külliyesi’nin duvarları, üzerine yazılan yazılar ile adeta karalama duvarı haline geldi.Aydın’ın Osmanlı döneminden kalma tarihi Külliyelerinden olan ve 2,5 asırdır ayakta kalan Cihanoğlu Külliyesi, duyarsız vatandaşların tahribatına maruz kaldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan tarihi Cihanoğlu Külliyesi’nin duvarları, üzerine yazılan yazılar ile adeta karalama duvarı haline geldi.
Aydın’ın Osmanlı döneminden kalma tarihi Külliyelerinden olan ve 2,5 asırdır ayakta kalan Cihanoğlu Külliyesi, duyarsız vatandaşların tahribatına maruz kaldı. Tarihi külliyenin duvarları, kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılar yüzünden adeta karalama duvarına döndü. 2010 yılında restorasyonu tamamlanan ve barok mimarisiyle de dikkat çeken tarihi külliyenin duvarlarına sprey boyalar ile yazılan yazılar hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturuyor. Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılan tarihi külliyenin, duyarsız vatandaşlarca tahrip edilmesini gören mahalle sakinleri de yetkililere seslenerek yardım istedi. Atalardan miras kalan tarihi binaların korunması konusunda duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar; “Maalesef kendini bilmez bazı kişiler tarihi yerlerimizi hem tahrip ediyor hem de çevre kirliliği yaratıyor. Efeler’in en eski yerleşim yerlerinden olan mahallemizde birçok tarihi yapı var ve bunların korunması gerekiyor. Yetkililer restorasyon çalışmalarını yapıyor fakat böyle duyarsız kişilerden tarihin korunması için de bir şeyler yapılmalı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:01
Öğle
13:02
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Didim Belediyesi'nden Ücretsiz Lunapark Eğlencesi…
Didim Belediyesi'nden Ücretsiz Lunapark Eğlencesi…
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.