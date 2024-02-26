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258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü tutuklandı

İHA İHA
26.02.2024 14:59
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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, 258 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı.

258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanmasını yönelik takipçi çalışma gerçekleştirdi. Ekipler; 27 çek kanununa muhalefet, 2 resmi belgede sahtecilik, 1 bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması toplamda 31 ayrı suçtan, 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.M ile; 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç’yi yakaladı. İki zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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