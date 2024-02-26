258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanmasını yönelik takipçi çalışma gerçekleştirdi. Ekipler; 27 çek kanununa muhalefet, 2 resmi belgede sahtecilik, 1 bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması toplamda 31 ayrı suçtan, 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.M ile; 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç’yi yakaladı. İki zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

