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27 milyon TL’nin daha Antalyalılara kapıda teslimatı başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı Yardımlarının 2.bölümü olan 27 milyon TL’de Antalya’nın 19 ilçesinde vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu EİKP kapsamında 1-5 Nisan tarihleri arasında Antalya’dan 38 bin 714 kişiye 1000’er lira olmak üzere toplamda 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılmıştı.

Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı Yardımlarının 2.bölümü olan 27 milyon TL’de Antalya’nın 19 ilçesinde vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu EİKP kapsamında 1-5 Nisan tarihleri arasında Antalya’dan 38 bin 714 kişiye 1000’er lira olmak üzere toplamda 38 milyon 714 bin lira ödeme yapılmıştı. 20 Nisan itibariyle daha önce yardım almayan 27 bin 197 kişiye daha biner liradan toplamda 27 milyon 197 bin TL’lik yardım yapılacak. Vali Münir Karaloğlu’nun talimatları doğrultusunda Antalya’nın 19 ilçesinde yardımlar vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Vatandaşların PTT’ye gitmesine gerek kalmadan Vefa Sosyal Destek Grupları ekipleri kapıdan ödeme yapıyor.

Evlere teslim
Daha önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasına göre vatandaşlar PTT Kart kullanarak PTT ve kamu bankaları ATM’lerinden; PTT Kartı olmayan hak sahipleri de PTT şubelerine giderek söz konusu destekten faydalanabilecekleri duyurulmuşken Antalya’da Vali Karaloğlu vatandaşların yardım almaya giderken olası virüs tehdidiyle karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla yardımların evlere teslim edildiğini açıkladı. Antalya Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunun koordinasyonuyla Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Müftülük ve PTT personelleri ailelere yardımları evlerinde teslim ediyor.

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