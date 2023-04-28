28 Nisan Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da ödül kimin oldu?

Survivor'da heyecan, takımların birleşmesinin ardından devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 28 Nisan Cuma tarihli bölümde ise Suvivor anlat bakalım oyununun kazananı merak ediliyor. Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. İşte birçok kişinin merakla beklediği 28 Nisan Cuma tarihli bölümde Suvivor Anlat Bakalım ödül oyunu kazananı...

SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacıların birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği ödül oyunun kazananı Kırmızı Takım oldu.

AİLELERLE YEMEK YEDİLER

Cumartesi günü oynanacak olan dokunulmazlık oyunu öncesi, bu hafta anlat bakalımı kazanan takımın kahve kazanacağı açıklandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül için en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.

Kırmızı takım yarışmacıları, aileleriyle uzun bir aradan sonra ilk defa görüştü. Oldukça duygusal anların yaşandığı gecede, hem izleyiciler hem de yarışmacılar ve aileleri göz yaşlarını tutamadı.



