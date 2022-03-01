28 Şubat, "25 Kadın, 25 Hikaye, 28 Şubat" sergisinde anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün girişimiyle "İnançlarımız Yaşamamıza Engel Değil" temasıyla hazırlanan "25 Kadın, 25 Hikaye, 28 Şubat" sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

28 Şubat darbesinin 25. yılı kapsamında, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi ile Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda düzenlenen sergide, 28 Şubat sürecinde kadınların hukuksuz olarak iş, okul ve sosyal alanlardan uzaklaştırılması konu edildi.

Sergiyi gezenler, geçmişten bugüne Türkiye'deki darbeleri içeren belgeseli de izledi. Daha sonra, darbeye tanık olan siyasetçiler yaşadıkları süreci düzenlenen sempozyumda anlattı.

- "Bin yıl sürecek dendi ama bir yıl sürmedi"

Sempozyumda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat'ın bir darbe, darbenin de insanlık suçu olduğunu söyledi.

O süreçte insanların ruhlarının tankların altında ezildiğini, geleceğe dair ümitlerinin yok edilmek istendiğini belirten Kan, "Bin yıl sürecek dendi ama bir yıl sürmedi. Bu asil milletin mensupları, en zarif, en nazik, en şiddet içermeyen, kanun çerçevesinde dünya sivil hak mücadelesinin en zarif, en sabırlı mücadelesini yaptılar ve kazandılar. O dönemki ayrımcılık özellikle kadınlar üzerinden yapılmıştı. O günler geride kaldı. Bu vesileyle 28 Şubat döneminin kahramanlarından, rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocayı da rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kan, o dönemde, ailece birçok zorluk yaşadıklarını, sürecin yan etkilerinin de hala devam ettiğini aktararak, oy verdiği partinin milletvekilinin başı örtülü olduğu için Meclisten çıkarıldığını anlattı.

Ailesinde birçok kişinin mesleğine, hayallerine veda etmek zorunda kaldığını dile getiren Kan, "Ülkemizde okuyamadık, maalesef yurt dışında okumak zorunda kaldık. Tabii biz azınlıktandık. Birçok arkadaşımızın böyle bir imkanı olmadı. Ama sabrettik. Geç yaşta da olsa, eğitimini tamamlayamamış birçok arkadaşımız tamamlama imkanına sahip oldu." diye konuştu.

- "Karanlık sayfaların mühürlenmesi adına yaşadıklarımızı aktarıyoruz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de 28 Şubat'ın, 25 yıldır Türkiye'nin demokrasisinin göğsüne saplanmış bir hançer olarak her an kendini hissettirdiğini ifade etti.

Döğücü, bu darbeyi kılık değiştirmiş olsa da asla unutmayacak ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Bunun için de elimizden gelen çabayı yapıyoruz. Türkiye'de böyle karanlık sayfaların tamamen kapatılıp mühürlenmesi adına genç kardeşlerimize her yıl yaşadıklarımızı aktarıyoruz." dedi.

Sergiyle ilgili de bilgi veren Döğücü, "Sergi bizim yaşadıklarımızın çok ufak bir parçasını canlandırıyor. Hikayelerden oluşuyor. O süreçte yüzlerce, belki binlerce kızımız çok etkilendi. Hayatlarının akışı değişti. Öğrenim görenler görememeye başladı. Okullarından atıldı. Meslek sahipleri işlerinden oldu. Biz onların her birinin hayatından anekdotları, sergiler olarak buraya koyduk ve ikna odasını da burada kısmen de olsa canlandırmak istedik." şeklinde konuştu.

