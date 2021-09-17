28 Şubat sürecinde yarım kalan hafızlık hayalini oğluyla aynı yıl gerçekleştirdi

BİLAL ALTIOK - Burdur'da yaşayan Fadime Şenel, 28 Şubat sürecinde yarım kalan hafızlık hayalini, 24 yıl sonra 14 yaşındaki oğluyla birlikte gerçekleştirdi.

Üç çocuk annesi 38 yaşındaki ev hanımı Şenel, hafız olmak için gittiği Kur'an kursunun 28 Şubat 1997'de kapatılmasının ardından büyük üzüntü duydu.

Hep bir gün hafız olacağına inanan Şenel, bu konuda her fırsatı değerlendirmek istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlamadan kısa süre önce oğlu Mustafa Talha ile hafızlık için Burdur Müftülüğünün Kur'an kursuna giden Şenel, salgın tedbirleri kapsamında kurs kapanınca, evde kaldıkları dönemde dersleri çevrim içi aldı.

Anne-oğul bu süreçte yaptıkları ezberleri birbirlerine dinleterek Kur'an-ı Kerimi sayfa sayfa ezberledi. Evde çalışırken zaman zaman zorlansalar da kendi geliştirdikleri yöntemlerle çalışmayı hiç bırakmayan Şenel ve oğlu, bir yılda hafız olmayı başardı.

- İçlerindeki hafızlık hevesi yarım kalmadı

Fadime Şenel, AA muhabirine, hayalini gerçeğe dönüştürmek için hep çaba gösterdiğini söyledi.

Oğluyla, müftülüğün hafızlık sınavına girerek birlikte belge de aldıklarını belirten Şenel, Allah'ın rızasını kazanmak için hafız olduklarını aktardı.

"Peygamber efendimizin hadisinde müjdelediği Kur'an ehlinden olabilmek için bu gayreti gösterdik." diyen Şenel, ömrünün sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'den ayrılmak istemediğini kaydetti.

Şenel hafızlıktan, bir ömrü Kur'an'a feda etmek ve onun sorumluluğuyla yaşamak olduğunu anladığına değinerek şöyle konuştu:

"28 Şubat döneminden sonra da birkaç kere hafızlığa başladım ancak evlilik hayatı olunca ilerleyemedim. Oğlum da küçük yaştan beri hep 'Anne ben hafız olacağım' derdi. O da çok istiyordu. İçimizdeki hafızlık hevesi yarım kalmasın diye oğlumla evde çalışmaya devam ettik. Birlikte çalıştık, evde hafızlığı bitirdik. Bizim için eve kapanma büyük bir fırsat oldu. Çocuğumun okula gitme ve dışarıda oynama durumu da olmadığı için sürekli çalıştık."

- Baba hafız, küçük çocuk da aynı yolda

Ezber yaparken Kur'an-ı Kerim'in anlamından da yararlandıklarına dikkati çeken Şenel, ayetlerin anlamını okumanın ezber yapmada kolaylık sağladığını dile getirdi.

Mustafa Talha Şenel de hafız olmayı çok istediğini, gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu anlattı.

Hafızlığın yanında fen lisesini de kazandığını dile getiren Şenel, "Çok zorlandığım zamanlar oldu ancak elhamdülillah bitirdik. Annem, beni hiç yalnız bırakmadı. Mesela canım ezber yapmak istemediğinde annem sevdiğim bir yemek yapardı. Yemeği yedikten sonra birlikte çalışırdık. Bazen de ben annemin sevdiği şeyleri yapardım. Böylece birbirimizi teşvik ede ede aynı anda hafız olduk." diye konuştu.

Pazar Camisi'nde müezzin olarak görev yapan 43 yaşındaki baba Adem Şenel, 1992'de Burdur'da hafızlığını tamamladığına işaret ederek, "Eşimin ve büyük oğlumun da hafızlığı bitirmesi beni çok mutlu etti. 10 yaşındaki küçük oğlum Yavuz Selim de hafızlığa başladı, Allah ona da bitirmeyi nasip etsin." dedi.

İl Müftüsü Enver Türkmen de müftülük olarak her zaman Kur'an hizmetlerinin yanında olduklarını, anne ve oğlunu tebrik ederek belgelerini verdiklerini ifade etti.

