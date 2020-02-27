28 Şubat’ı anma programı gerçekleşti

15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından düzenlenen 28 Şubat’ı anma programına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 28 Şubat’ı unutmayacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından düzenlenen 28 Şubat’ı anma programına katıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 15 Temmuz Milli İrada Derneği Genel Başkanı Ali İnci ve yönetimi ile Prof. Dr. Mustafa Karataş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Adapazarı İmam Hatip Lisesi mehteran takımı gösteri düzenledi. 28 Şubat darbesinin demokrasiyi katlettiğine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, o günleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını ifade etti.

Darbeye asla müsaade etmeyiz

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, “Biz unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. O kötü günlere baktığımız zaman hep ülkemizde gençlerimizin üzerine darbe yaptılar. Buna dikkat etmemiz lazım. 80’li yıllarda sağ, sol diye üniversitelerde eğitimi bitirdiler. 28 Şubat’ta da aynısını yaptılar. Değişen bir şey yok. Bugünlerde baktığımız zaman darbeciler Taksim olaylarında yaktılar, yıktılar ve arkasından beraat ettiler. Bunun yanı sıra bugünlerde açık oturumlarda darbe konuşuluyor. Bu millet 15 Temmuz’da ölümüne karşı geldi darbeye. Biz bu darbecilere o günleri tekrar hatırlatıyoruz. Bu millet bir daha darbe yapılmasına asla ve asla müsaade etmez” dedi.