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28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Yaşar Kemal söyleşisi düzenlendi

14.09.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Yaşar Kemal söyleşisi düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Yaşar Kemal'i anma söyleşisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Çukurovalılar, Çukurova'yı tanıtma konusunda, Çukurovalıyı tanıtma konusunda, çok çok teşekkür etmeliler, tabii ki bütün Türkiye teşekkür etmeli ama Çukurova'nın sarı sıcağını, ırgat, elçi ilişkisini, Yaşar abi gibi hiç kimse anlatamaz." ifadelerini kullandı.

Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban da yazarın kitaplarından alıntılar okudu ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından, Nebil Özgentürk'ün, Yaşar Kemal'in anısına hazırladığı belgesel izleyicilerle buluştu.

Özgentürk, "Altın Koza için Yaşar Kemal'in romanlarından, eserlerinden, hatta senaryolarından yapılan filmleri bulduk. Son bir hafta içinde o filmleri yan yana getirdik. Bu toprakların çocuğu, Çukurova'nın güzel çocuğu Yaşar abiyi, bir sempozyumda daha anmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Yaşar abi, Yaşar Kemal sonsuzluktadır." diye konuştu.

Programa katılamayan yazar Selim İleri, yönetmen Arif Keskiner ve oyuncu Türkan Şoray'ın hazırladığı, Yaşar Kemal ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattıkları görüntülü mesajlar yayımlandı.

Moderatörlüğünü Mazlum Vesek'in yaptığı söyleşide Zülfü Livaneli, Lale Mansur, Doç. Dr. Aydın Çam ve Prof. Dr. Cihan Erdönmez, yazarla anılarını anlattı.

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