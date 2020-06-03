YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. 285 kişilik işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu

285 kişilik işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu

MALATYA HABERLERİ  | 03.06.2020 12:31 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde yeni açılacak olan Onkoloji Hastanesi için ilana çıkılan 285 işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu.

285 kişilik işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde yeni açılacak olan Onkoloji Hastanesi için ilana çıkılan 285 işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu. Kurumdan yapılan açıklamada ise 9 Haziran günü kura çekimi ile alımların gerçekleştirileceği belirtildi.
Yeni hizmete başlayacak olan Onkoloji Hastanesinde çalıştırılmak üzere toplam 285 güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hastane bakımı ve temizliği elemanı alınacağı açıklanmıştı. İnönü Üniversitesi’nin resmi kurum internet sitesinden yapılan açıklamada belirtilen branşlarda istihdam edilecek 285 personel için toplamda 3 bin 562 kişinin müracaat ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 9 Haziran Salı günü 09.00 ile 13.00 saatleri arasında İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi ile alınacak personellerin belirleneceği açıklandı. Kura çekiminin üniversitenin resmi youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacağının belirtildiği açıklamada kura çekimini izlemek için gelen başvuru sahiplerinin ise Covid-19 salgını kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları da istendi.
İnönü üniversitesi Onkoloji Hastanesi’ne sürekli işçi alımı kurasına katılacak olan aday listesi ise İnönü Üniversitesi web sitesinde yayınlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Malatya Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:10
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:53
Yatsı
21:32

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Büşra Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel alınacak

İnönü Üniversitesi’ne 342 sözleşmeli personel alınacak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.