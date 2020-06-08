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3 bin metre rakımlı Eren Dağı’na doğa yürüyüşü

ANTALYA HABERLERİ  | 08.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Korkuteli İmecikliler Sosyal-Kültürel-Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği ve Korkuteli Beydost Beydağları doğa sporları topluluğu (BEYDOST) hafta sonu İmecik yaylası Beydağları zirvesinde bulunan 3 bin metre rakımlı Eren Dağı’na doğa yürüyüşü yaptı.

Korkuteli İmecikliler Sosyal-Kültürel-Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği ve Korkuteli Beydost Beydağları doğa sporları topluluğu (BEYDOST) hafta sonu İmecik yaylası Beydağları zirvesinde bulunan 3 bin metre rakımlı Eren Dağı’na doğa yürüyüşü yaptı. 3 saat süren yürüyüşün ardından zirvede bulunan bayrak değişti ve ardından toplu olarak istiklal marşı okunup dua edildi.
Yürüyüşe, İmecikliler Sosyal-Kültürel-Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Beydost Beydağları doğa sporları topluluğundan oluşan 50 kişilik bir gurup katıldı. Zirvede Türk bayrağı değişimi yapıldıktan sonra toplu olarak İstiklal marşı okundu ve dua edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a zirveden selam gönderildi.
Beydost Beydağları doğa sporları topluluğu yönetim kurulu başkan yardımcısı Abdurrahman Yörük, “Beydostun Misyonu sağlıklı bir yaşam için dağ ve doğa yürüyüş faaliyetleri düzenleyerek halkımızdaki doğa sevgisi ve onu koruma bilincini canlı tutmanın azmi içinde olmaktır. Beydost olarak ayda en az bir defa doğa yürüyüşü etkinliği düzenleyeceğiz. ” dedi.
Korkuteli İmecikliler Sosyal-Kültürel-Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği başkanı Ali Armutlu ise bu yıl ilk defa dernek üyeleri ve Korkuteli Beydost Beydağları doğa sporları topluluğu ile birlikte Beydağlarının zirvesinde bulunan Eren dağı zirvesine bir yürüyüş yaptıklarını belirterek " 3 bin metre rakımlı dağın zirvesinde bulunan bayrağımızı değiştirdik ve hatıra defterine hatıralarımızı yazdık. Zirvede istiklal marşımızı okuduk ve duamızı ettik ” dedi.
3 bin rakımlı Eren dağı zirvesinde kar kalıntıları ve şiddetli rüzgar nedeniyle yürüyüşe katılanlar zor anlar yaşadılar.

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