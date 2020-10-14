3. Etap Raylı Sistemde raylar Falez Kavşağı’na ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde önemli bir eşik daha aşılarak raylar Falez Kavşağı’na kadar ulaştı. Alt yapı çalışmaları tamamlanan Antalya Müzesi-Meteoroloji Kavşağı arasında ise ray imalatı hazırlığı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma ağına güç kazandıracak Varsak’ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları Otogar Kavşağı’ndan Konyaaltı Caddesi arasında hızla devam ediyor.

Meltem hazır, Falez Kavşağı’nda sona gelindi

Projedeki önemli dönemeçlerden biri olan Meltem- Hastane ve Falez Kavşağı’nda ray imalatı ve parke çalışmaları yapılıyor. Meltem Bulvarı ile hastane arasındaki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Hastane Kavşağı’ndan Falez Kavşağı’na kadar olan etapta ise kataner direklerinin montajı, ray montajı ve betonarme işleri tamamlanmak üzere. Hastane durağında hizmet verecek istasyonda ise kanopi işleri yapılıyor.

Müze-Meteoroloji arası ray imalatına hazır

Falez Kavşağı ile Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi önüne kadar olan bölümde yolun kuzey tarafında ekipler yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. İş makinelerinin çalıştığı Müze Kavşağı’nda ise ray imalatının ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Müze ile Meteoroloji Kavşağı arasındaki alt yapı çalışmaları, kataner direk temelleri, parke imalatları, aydınlatma direkleri ve yol bordür işleri tamamlanarak, ray imalatına hazır hale getirildi. Müze ile Meteoroloji Kavşağı arasındaki kuzey yol trafiğe açıldı. Raylı Sistem güzergahı üzerindeki son durağı olacak Müze Durağı’nın da temel imalatına başlandı.

3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Otogar Kavşağı altında 1. ve 3. Aşama Raylı Sistem Hatlarını birleştirecek tünel bağlantı çalışması da hızla devam ediyor. Antalya Bulvarı’nın Otogar Kavşağı (Terminal otobüs girişi) ile Anadolu Kavşağı arasında kalan kısmının batı aksı ve Anadolu Kavşağı’nın batı aksında iş makineleri tünel kazı işlemleri gerçekleştiriliyor.

