3 Eylül reyting sonuçları! Baş Belası mı, Aşk Mantık İntikam mı birinci oldu?

FOX'ta Aşk Mantık İntikam, TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8 gibi yapımlar, reytinglerde yarıştı. TİAK, reyting sıralamasını paylaştı

3 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Aşk Mantık İntikam" isimli dizi, 2.sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada "Aşk Mantık İntikam" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TRT 1'de yayınlanan "Türkiye-Sırbistan CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası" karşılaşması, 2.sırada TV8'de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yarışması, 3. sırada ise "Aşk Mantık İntikam" dizisi yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



