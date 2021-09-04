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3 Eylül reyting sonuçları! Baş Belası mı, Aşk Mantık İntikam mı birinci oldu?

04.09.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Eylül Cuma günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları belli oldu. Cuma akşamı, Aşk Mantık İntikam ile Baş Belası yapımları televizyonda yayınlandı. MasterChef Türkiye de yine heyecan dolu anlara sahne oldu.

3 Eylül reyting sonuçları! Baş Belası mı, Aşk Mantık İntikam mı birinci oldu?

FOX'ta Aşk Mantık İntikam, TV8'de MasterChef Türkiye, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8 gibi yapımlar, reytinglerde yarıştı. TİAK, reyting sıralamasını paylaştı

3 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Aşk Mantık İntikam" isimli dizi, 2.sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada "Aşk Mantık İntikam" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TRT 1'de yayınlanan "Türkiye-Sırbistan CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası" karşılaşması, 2.sırada TV8'de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yarışması, 3. sırada ise "Aşk Mantık İntikam" dizisi yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

3 Eylül reyting sonuçları! Baş Belası mı, Aşk Mantık İntikam mı birinci oldu?

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

3 Eylül reyting sonuçları! Baş Belası mı, Aşk Mantık İntikam mı birinci oldu?

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

3 Eylül reyting sonuçları! Baş Belası mı, Aşk Mantık İntikam mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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