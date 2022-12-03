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  4. 3 kadın 1 adam! Üçüyle de aynı anda sevgiliydi... Öğrenince olanlar şaşkına çevirdi

3 kadın 1 adam! Üçüyle de aynı anda sevgiliydi... Öğrenince olanlar şaşkına çevirdi

03.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir erkek arkadaşından kuşku duyan genç bir kadın, sosyal medya aracılığıyla erkek arkadaşının bir değil iki kız arkadaşı olduğunu öğrendi. Ancak aldatmanın ortaya çıkmasının ardından yaşananlar herkesi şaşırttı. Çünkü standart bir intikam senaryosu yerine, hiç akla gelmeyecek bir durum yaşanmıştı.

3 kadın 1 adam! Üçüyle de aynı anda sevgiliydi... Öğrenince olanlar şaşkına çevirdi

Morgan Tabor, bir süredir bir erkekle ilişki yaşıyordu ancak zaman sonra bir şeyler olduğundan şüphelendi. Sosyal medya aracılığıyla, erkek arkadaşının bir değil iki kız arkadaşı daha olduğunu öğrenen gen kadın şaşkına döndü. Ancak Morgan onun için kavga etmek yerine, başka bir şeyi tercih etti.

BİRLİKTE YAPTILAR

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Morgan da, diğer iki kadın olan Abi Roberts ve Bekah King de içinde bulundukları durumla yüzleşip, kendilerini aldatan genç adamı terk ettiler ve yeni bir arkadaşlık kurdular. Aynı hayali paylaştıklarını çabucak anlayan üçlü bunu hep birlikte gerçekleştirme kararı aldı ve ülkeler arası bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler.

30 YILLIK BİR OTOBÜSTÜ

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Tamamen yaşam alanına dönüştürdükleri 30 yıllık bir okul otobüsünü satın almak ve yenilemek için uğraştıktan sonra, uzunca bir rota çizen kadınlar Grand Teton Ulusal Parkı, Büyük Kum Tepeleri Ulusal Parkı ve Yellowstone Ulusal Parkı gibi yerleri ziyaret ettiler. Onlar için otobüste yaşamanın en kötü yanı banyo bulmak iken, en iyi kısmı ise ülkenin dört bir yanından insanlarla tanışmaktı.

İLHAM OLMAK İSTİYORLAR

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Bekah, “Güvenebileceğiniz bir kadın grubu bulmak çok önemli ve güçlendirici. Grubunuzu gerçekten bulduğunuzda, kadın arkadaşlıklar gerçekten çok güçlü ” diye konuştu. Harika koşullarda tanışmasalar da kadınlar geçmişi değiştiremeyecekti. Roberts, “Eğer tüm bunlar olmasaydı, hiçbirimizin bugün olduğumuz insanlar olacağını düşünmüyorum. Bence hepimiz, sahip olduğumuz gelişimden ve bizi şu anda bulunduğumuz yere götüren deneyimlerden oldukça gurur duyuyoruz.” dedi.

Neşeli üçlü, "Hikayemizi paylaşarak, insanlara artık onlara hizmet etmeyen kutuların dışına çıkmaları ve heyecanlandıkları ve gurur duydukları bir hayat yaşamaları için ilham verebileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

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Aldatma abd

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