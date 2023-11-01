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3. Lig ekibi, Süper Lig takımını eledi! Türkiye Kupası'nda sürpriz...

01.11.2023 16:04 | Son Güncelleme:
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Süper Lig ekibi İstanbulspor, Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kepez Spor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Süper Lig takımı İstanbulspor turnuvaya veda ederken, Kepez Spor 4. Tur'a yükseldi.

3. Lig ekibi, Süper Lig takımını eledi! Türkiye Kupası'nda sürpriz...

Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi İstanbulsor ile 3. Lig ekibi Kepez Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor 38. dakikada Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kepez Spor bu gole 45+1. dakikada Yılmaz Basravi'nin penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarısı bu 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İstanbulspor'da 59. dakikada Imbula penaltı atışından faydalanamazken, 83. dakikada Bartu Kırtaş gördüğü kırmızı kartla oyun dışına kaldı. Mücadelenin normal süresi de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Kepez Spor'da 100. dakikada Ozan Can Dursun, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 116. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Can Dursun skoru 3-1'e getirdi.

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İstanbulspor, 118. dakikada Mendy Mamadou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirdi ancak bu gol Süper Lig ekibine yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Kepez Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı. Süper Lig ekibi İstanbulspor ise organizasyona veda etti.

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