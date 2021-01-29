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3 milyon predatör avcı böcek ve 6 milyon parazitoit üretilecek

29.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi faydalı böcek üretimine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi faydalı böcek üretimine başladı. 27 ton patates üzerinde predatör avcı böcek ve parazitoit üretimi yapılıyor. Haziran-Eylül ayları arasında salınımları yapılacak faydalı böcekler ile pestisit kalıntısının önüne geçilmesi ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor.
Başkan Muhittin Böcek’in “yerelden kalkınma” hedefi doğrultusunda üretimi ve üreticiyi destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ilaçlamaya alternatif olarak üreticilere faydalı böcek desteğinde bulunacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, tesiste 27 ton patates üzerinde 3 milyon predatör (Cryotolaemus montrouzieri) avcı böcek, 6 milyon parazitoit (leptomastix dactylopii) üretimi yapılmaya başlandı. Üretilmesi hedeflenen böcek miktarı ile 35 bin dekar alanda 875 bin narenciye ağacı ya da 35 bin dekar alanda 1 milyon 750 bin nar ağacında biyolojik mücadele yapılması planlanıyor.

“Turunçgil ve narda kayıplar önlenecek”
Üretilecek olan faydalı böcekler turunçgiller ve narda ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadelede kullanılacak. Faydalı böceklerin kullanılmasıyla birlikte üreticinin kimyasal uygulamasını azaltmak hatta mümkünse hiç kimyasal uygulanmaması hedefleniyor. Faydalı böcek salınımları Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekiplerin kontrolünde, iklim ve bahçelerdeki bitki gelişme süreci değerlendirilerek Haziran-Eylül ayları arasında yapılacak.

“Pestisit kullanımı önlenecek”
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi gerçekleştirilen faydalı böceklerin kullanılmasıyla pestisit kalıntısının önüne geçmek, üretici ve tüketicinin sağlığını korumak, üreticinin üretim aşamasında işçilik pestisit maliyetlerini azaltmak, doğadaki diğer faydalı böceklerin popülasyonunu artırmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununu çözmek hedefleniyor.

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