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3 otomobile çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

24.04.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir sürücü park halinde duran 2 otomobile daha sonra önünde bulunan başka bir otomobile çarptı.

3 otomobile çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaza, gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinde seyreden kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 34 ABV 806 plakalı otomobil, park halinde duran 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarparak durabildi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün çarptığı otomobilde bulunan hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde hafif yaralanan vatandaşların ilk müdahalesi yapıldı.

Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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