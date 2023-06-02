30 kişinin öldüğü sulama kanalında yüzen çocuktan inanılmaz sözler

Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklar yavaş yavaş, sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz’e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor. Son 11 yılda Adana’da 318 kişi özellikle sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi, çoğu çocuk hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü. Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor. Yaklaşık 2.5 hafta sonra okullar tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarına akın etmesinden korkuluyor. Çocuklar okulların da kapanmasını beklemeden havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanalına girmeye başladı.

Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir çocuk, muhabirin “11 yılda 318 kişi öldü, sadece geçen yıl 30 kişi öldü, kanala girmeye korkmuyor musun” diye sorması üzerine, “Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun her şeyi deneyeceksin” diye yanıt verdi.

Çocukların yüzmesi dron ile de görüntülendi.

