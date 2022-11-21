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30 metrelik falezlerden düşme ihbarı deniz polisini alarma geçirdi

21.11.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 30 metre yükseklikteki falezlerden bir kişinin denize düştüğü ihbarı, deniz polisini alarma geçirdi.

30 metrelik falezlerden düşme ihbarı deniz polisini alarma geçirdi

Yapılan incelemede, bir şahsın 2-3 metrelik yükseklikten toprak zemine düşüp, yaralanmadan olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda saat 14.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, falezlerdeki kayalık alandan bir kişinin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahsın denize düştüğü ihtimaline karşı bölgeye deniz polisi de sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir kişinin yaklaşık 2-3 metre yükseklikten toprak zemine düştüğünü ve yaralanmayıp olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

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