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31 maçta 16 gole etki! Galatasaray bombayı patlatıyor

21.07.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer şov bitmeyecek gibi duruyor. Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibinden bir oyuncuyu daha almak için harekete geçti. Galatasaray, Benfica'nın U21 oyuncusu Umaro Embalo için kiralama teklifinde bulundu.

31 maçta 16 gole etki! Galatasaray bombayı patlatıyor

Galatasaray'ın Benfica sevdası bitmiyor... Son olarak Benfica'dan Seferovic'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda yeni hedef kanat oyuncusu. Benfica'nın U21 takımında forma giyen Umaro Embalo için hamle yapan Galatasaray, kiralama teklifinde bulundu.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

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Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu kiralık olarak transfer etmesi halinde oynama garantisi vereceği kaydedildi. Benfica altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 31 müsabakada oynama şansı yakaladı. Genç sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Umaro Embalo, bu süreçte takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
benfica galatasaray
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