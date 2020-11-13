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341 adet suç içerikli web sitesi tespit edilerek, erişime kapatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 13.11.2020 17:45 | Son Güncelleme

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 341 adet suç içerikli web sitesi tespit edilerek, erişime kapatıldı.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından internet ortamında herkese açık ve herhangi bir özel ağ geçidi kullanmadan ulaşabilen kaynaklarda yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışından yayın yapan ve erişime açık olduğu belirlenen247 adet yasa dışı bahis oynatılan web sitesi, 12 adet oltalama (Phishing Metodu) ile dolandırıcılık amacıyla tasarlanmış web sitesi, 18 adet kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama içeren web sitesi, 64 adet fuhuş ve müstehcen içerikli web sitesi olmak üzere 341 adet suç içerikli web sitesinin tespiti yapılarak, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlara işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamında raporlanmıştır.

341 adet suç içerikli web sitesi tespit edilerek, erişime kapatıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 341 adet suç içerikli web sitesi tespit edilerek, erişime kapatıldı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından internet ortamında herkese açık ve herhangi bir özel ağ geçidi kullanmadan ulaşabilen kaynaklarda yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışından yayın yapan ve erişime açık olduğu belirlenen247 adet yasa dışı bahis oynatılan web sitesi, 12 adet oltalama (Phishing Metodu) ile dolandırıcılık amacıyla tasarlanmış web sitesi, 18 adet kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama içeren web sitesi, 64 adet fuhuş ve müstehcen içerikli web sitesi olmak üzere 341 adet suç içerikli web sitesinin tespiti yapılarak, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlara işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamında raporlanmıştır. Yürütülen araştırmalarda tespit edilen terör propagandası içerikli web siteleri hakkında Sulh Ceza Hakimlikleri’nden erişim engellenmesi kararlarının alındığı diğer suç içerikli web siteleri hakkında BTK ve USOM ile gerekli koordine kurularak erişimin engellenmesi işlemi sağlanmaktadır” denildi.

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