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4.5 saat boyunca hakemleri stadyumdan çıkarmamıştı! İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına aday oldu!

18.04.2024 15:05
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Trabzonspor'un başkanı olduğu dönemde sert çıkışlarıyla tanınan, 2015 senesindeki Trabzonspor - Gaziantepspor maçının hakem heyetini 4.5 saat boyunca stadyumdan çıkarmayan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF başkanlığına aday oldu!

4.5 saat boyunca hakemleri stadyumdan çıkarmamıştı! İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına aday oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri öncesinde adaylar da tek tek belli olmaya başladı. Erdal Alkış ve Servet Yardımcı'nın ardından Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oda TV ve Kuzey Anadolu gazetelerinin haberlerine göre İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz'daki genel kurul öncesinde adaylık çalışmalarını tamamladı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 2015'teki Trabzonspor - Gaziantepspor maçında maçın hakemlerini stadyumdan çıkarmamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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Olaylı maçta hakemleri alıkoyan İbrahim Hacıosmanoğlu'na 8 ay 10 gün hapis cezası verilmişti. Aynı şekilde Trabzonspor'un o dönemki başkanvekili İbrahim Usta da 8 ay hapis cezası almıştı.
Erdal Alkış ve Servet Yardımcı'nın ardından diğer aday da İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

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