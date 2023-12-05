40 yıllık arkadaşların çocuklarının birbirini öldürdüğü olayda ikinci duruşma görüldü

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde 12 Haziran günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Suat Akarsu, arkadaşı Aykut A. ile birlikte küfürleşme mevzusundan dolayı sorun yaşadığı Aytaç A.’nın ailesinin yaşadığı eve gitti. Evde olmayan Aytaç A.’nın babası Erol A. (54) ve kardeşi Emir Efe A. (19) ile Suat Akarsu arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Erol Efe A. ve Suat Akarsu, bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Suat Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Emir Efe A. ile babası Erol A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde, tutuklu sanıklar Erol A. ile Emir Efe A., maktul Suat Akarsu’nun babası Erol Akarsu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, toplam 5 tanığın ifadesi dinlendi.

“SANIKLAR EROL VE OĞLU EMİR ARKAMIZDAN SUAT’A SALDIRDILAR”

Maktul Suat Akarsu ile birlikte olay yerine giden Aykut A., mahkemede tanık olarak ifade verdi. İfadesinde, “Olay günü Gündüzler’de maktul Suat ile alkol almıştık. Alkolün etkisinin gitmesini bekleyip gece yola çıktık. Maktul Suat ile Gündüzler’den dönüyorduk. Olaydan birkaç gün önce maktul ile sanık Erol’un oğlu Aytaç ile maktul Suat arasında şakayla karışık küfürleşme olmuş. Aytaç’ın küfürleri Suat’ın zoruna gitmiş. Biz yoldayken Suat konuyu açtı. Sonrasında Aytaç’ı telefonla aradı. Telefonda karşılıklı küfürleştiler. Şehir merkezine döndük ve her zaman oturduğumuz kahvehaneye oturduk. Maktul Suat, ‘Aytaç’ın babasının yanına gidelim, konuşalım ve olayı tatlıya bağlayalım’ dedi. Ev kahvehaneye yakındı ve biz de kalkıp gittik. Suat zili çaldı, ben de seslendim ama çıkan olmadı. Tam evin oradan ayrılacakken, sanıklar Erol ve oğlu Emir arkamızdan Suat’a saldırdılar. Ben araya girdim. Sanık Erol ve maktul Suat’ın ellerinde bıçak görmedim. Emir’in elinde bıçak vardı. Bıçakla Suat’a vurdu. Ben araya girerken bana da bıçakla vurdu” dedi.

40 YILLIK ARKADAŞLAR MAHKEME SALONUNDA TARTIŞTI

Tanık Aykut A.’nın ifadesinin ardından maktul Suat Akarsu’nun babası Erol Akarsu, öfkelenerek sanık Erol A.’ya parmak sallayarak hakaret etti. Duruşma salonunda izleyici olarak bulunan taraf yakınları arasında da tartışma başladı. Polisin müdahalesiyle taraflar salondan çıkarılırken, mahkeme başkanı maktulün babası Erol Akarsu’ya uyarıda bulundu. Olayın ardından 4 tanığın daha olaya ilişkin tanıklıkları dinlendi.

“40 YILLIK ARKADAŞIM, OĞLUMA NASIL KIYDI BİLMİYORUM”

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen maktul Suat Akarsu’nun babası Erol Akarsu, “Her şey meydanda, gözüküyor. 40 yıldır arkadaşız. 1 günümüz kötü geçmedi. Benim oğluma nasıl kıydı bilmiyorum. Bana telefon etse evimiz 100 metre mesafede. Onun oğlu bana böyle hatayla gelse ben farklı davranırdım. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

“BEN KENDİMİ, BABAMI VE HANEMİ KORUDUM”

Yaşanan olayda kendisini, hanesini ve babasını koruduğunu belirten tutuklu sanık Emir Efe A. ise “Yaşadıklarım kolay değil. O durumda kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben kendimi, babamı ve hanemi korudum. Hane demek namus demek, baba demek de namus demektir. Öldürme kastım yoktu. Tanık Aykut da olayları olduğu gibi anlatmadı. Ben yaralandıktan sonra, kendimi ve babamı korumak için belimdeki bıçağı çıkardım. Bıçağı öldürme ya da yaralama kastıyla savurmadım” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emir Efe A. ile babası Erol A.’nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Şubat’a erteledi.

