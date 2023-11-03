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4000 TL'ye satılan Tuzlaspor biletleri için kara para iddiası! Fatih Altaylı: ''İşin içinde kimler var çok iyi biliyorum''

03.11.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor'un maçlarında satılan bilet fiyatları ile ilgili ilginç detaylar ortaya atmış ve gündemi birdenbire değiştirmişti. Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen bu olaya gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. Altaylı, "Kara para aklanıyor mu Türkiye'de bilemem ama aklanıyor olabilir. Orada daha garip şeyler de olabilir. Federasyon federasyon olsa bunlar yapılmaz zaten. Futbolcu menajerlerinin bu işlerin içinde olduğunu biliyorum." dedi.

4000 TL'ye satılan Tuzlaspor biletleri için kara para iddiası! Fatih Altaylı: ''İşin içinde kimler var çok iyi biliyorum''

Tuzlaspor Kulübünün bazı maçlara 50 bin liraya varan bilet fiyatlarının olması dikkatlerden kaçmamıştı. Gazeteci Murat Ağırel, bu konuya ilişkin detaylı bir araştırma yaparak bu fahiş fiyatlarla yurt dışında elde edilen bahis paralarının dolaylı şekilde kulübe sokulup sokulmadığını sormuştu. Kara para aklama iddiasına gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu.

"KULÜPLER BUNDAN GELİR ELDE EDİYOR!"

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Kulüplerin bu yasa dışı bahis paralarından para aklayıp gelir elde ettiğini iddia eden Fatih Altaylı, "Bazı futbol kulüpleri bundan gelir elde ediyor. Dünya çapında da bu yapılıyor. O transfer rakamları ve kulüplere yatırılan paralar bunu zaten gösteriyor." dedi.

"KARA PARA AKLANIYOR MU BİLEMEM AMA..."

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Sözlerine devam eden Altaylı, "Kara para aklanıyor mu Türkiye'de bilemem ama aklanıyor olabilir. Orada daha garip şeyler de olabilir. Federasyon federasyon olsa bunlar yapılmaz zaten. Futbolcu menajerlerinin bu işlerin içinde olduğunu biliyorum." diyerek ortaya flaş bir iddia attı.

"MENAJERLER YA DA BU MENAJERLİK ŞİRKETİNE BAĞLI KİŞİLER"

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İşleri yapanların menajerler ya da menajerlik şirketine bağlı kişilerin olduğunu iddia eden Altaylı, "Bildiğim kadarıyla bunları menajerler ya da bu menajerlik şirketine bağlı kişiler yapıyor. Bunlar FIFA ve UEFA'nın yıllardır engellemek istediği şeyler. Türkiye'de federasyon yok. Parayı veren düdüğü çalar şeklinde yönetiliyor. Adalet duygusu falan kalmadığı için her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

4 BİN TL'YE TUZLASPOR BİLETİ

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Alt liglerde durumun daha da vahim olduğunu söyleyen Altaylı, "4000 TL'ye bilet tabii ki çok pahalı. Zaten maça kimse gelmiyor. Çok garip bir iş dönüyor. Burada iş MASAK'a düşüyor. Para transferi nereden yapılıyor bunları kontrol etmek lazım. Alt liglerde durum daha da vahim. İyice bakmak lazım." dedi.

TFF'DEN BİLET AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. TFF, bilet satışıyla bir ilgisi olmadığını ifade etti.

"Kamuoyuna Duyurulur;

31 Ekim 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan, yanlış, araştırılmamış, toplumu kasıtlı olarak infiale davet eden ve gerçek dışı bir haberle ilgili aşağıdaki açıklama zaruri hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi ve satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun ile belirli müsabakaların izlenmesi için elektronik kart ve elektronik bilet zorunluluğu getirilmiştir.

Üst iki lig olan Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerinin müsabakalarında da bu zorunluluk gereği 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır.

Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir müdahalede bulunmaz.

Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"

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