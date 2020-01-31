YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 41 Genç müze gezisinde

41 Genç müze gezisinde

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik devam eden projesi 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi 6.

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik devam eden projesi 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi 6. Dönemde devam ediyor.
41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi kapsamında İstanbul Harbiye’de bulunan Askeri Müze’ye tur düzenlendi. Gebze’nin geleceği olan gençlere, Tarih Danışmanı Resul Orman eşlik etti. Tarih hakkında gençleri bilgilendiren Orman, soruları da cevaplandırdı. Dünyanın en önemli askeri koleksiyonları, Atatürk’ün öğrenim gördüğü sınıfın da bulunduğu müzede ki bilgilerden gençler yararlandı. Turun sonunda Mehteran Konseri izleyen gençlerin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:19
İkindi
15:57
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Deniz Eczanesi
Karamursel
Büyük Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Günay Eczanesi
Gebze
Ezgi Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükakın; “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”

Başkan Büyükakın; “Bu takım ve bu kent, Süper Lig’e yakışır”

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.