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  4. 43 yaşındaki İbrahim Öztürk gençlere taş çıkartıyor! Yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

43 yaşındaki İbrahim Öztürk gençlere taş çıkartıyor! Yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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43 yaşındaki İbrahim Öztürk, Talasgücü Belediyespor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İbrahim Öztürk

İbrahim Öztürk

TR Türkiye
Yaş: 43 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Altay
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Türkiye 3. Lig 1.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Altay'da forma giyen 43 yaşındaki İbrahim Öztürk ile anlaştı.

ALTAY'DA 18 MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen ve 18 lig maçında görev yapan İbrahim Öztürk için imza töreni düzenlendi.

8 FUTBOLCU GİTTİ

Kaptan İbrahim Öztürk'ün de vedasıyla İzmir temsilcisinde ara transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncu sayısı 8'e yükseldi. Siyah-beyazlılarda golcü Paixao ve sağ bek Tolga Şanlıurfaspor'la anlaştı. Kaleci Eren Karataş, Manisa FK'nın yolunu tuttu. Genç stoper Efe, Fransa ekibi Grenoble ile el sıkıştı. Orta saha oyuncusu Zeki, Bucaspor 1928'e gitti.

Kaleci Ozan, santrfor Deniz ve stoper İbrahim kendilerine kulüp arıyor. Sondan ikinci sıradan kurtulamayıp kümede kalma umutları iyice azalan, Yusuf Şimşek'in ayrılığı sonrası bu sezon 5'inci teknik direktör olarak Cüneyt Biçer'i göreve getiren Altay bu hafta derbide ilk 2 yarışındaki Göztepe'ye konuk olacak.

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