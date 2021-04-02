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  4. 44 yaşında, 31. takımına imza attı

44 yaşında, 31. takımına imza attı

02.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki forvet oyuncusu Sebastian Abreu, kendisine ait rekoru yine kendisi geliştirdi...

44 yaşında, 31. takımına imza attı

44 yaşındaki Uruguaylı golcü Sebastian Abreu, futbol kariyerinin 31. transferini gerçekleştirdi.

Abreu, Uruguay ekibi Sud America'ya imzasından sonra "Heyecanım ilk günkü gibi" ifadelerini kullandı.

Abreu’nun kariyeri ise şöyle:

Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America

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