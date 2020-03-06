45 Rus turizm acentesi Çanakkale’de buluştu

Rus turizm acenteleri temsilcileri, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası’nın (ÇARO) girişimleri ile Marmara bölgesinde ağırlandı. İstanbul ile başlayan gezi Kırklareli ve Edirne’nin ardından Çanakkale’de devam etti.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), aralık ayında charter seferler ile İstanbul’a gelen ve tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için Rusya’nın en önemli haber kuruluşlarını ve gazetecilerini ağırlamıştı. Rus gazeteciler Çanakkale’nin turizm merkezlerini gezerek, Rusya’da Çanakkale’nin tanıtımını sağlamıştı. ÇARO girişimleri ile 3-7 Mart tarihleri arasında Rus turizm acente temsilcileri Marmara bölgesinde ağırlandı. İstanbul ile başlayan gezi, Kırklareli, Edirne’nin ardından Çanakkale’de devam etti.

Tur programı boyunca Türk turizm değerlerini farklı bir açıdan yeniden tanıyan ve bunun hem Rus ana akım medyası, hem de turizm basının büyük isimleri tarafından öğrenileceğini dile getiren basın temsilcileri, Çanakkale’nin turizm zenginliklerine basın ve sosyal medyalarında çokca yer vererek Rusya’nın en büyük tur operatörlerinin bölgeye taşınmasına vesile oldu.