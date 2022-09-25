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5. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali

25.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Gençlerimizin burayı görmesi, bu tarihi, güzelliği hissetmesi, buradan aldığı hisle, ilhamla geleceği inşa etmesi gerekiyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, yarışmalarla devam ediyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, festival kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Rumkale'nin tanıtımı için Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bir çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Rumkale'nin kültür ve spor boyutu olduğunu ifade eden Gül, "Burada önemli bir değerimiz var. İstanbul Boğazı'nın uzunluğu 33 kilometre, Fırat'ta bizden Adıyaman'a kadar bu boğazın toplam uzunluğu 105 kilometre. Dolayısıyla burada 3 tane İstanbul Boğazı yatıyor aslında. Sizlerin tanıtımıyla bu daha bilinecek, daha çok tanınacak. Hem Gaziantep hem bölgemiz için hem de ülkemiz için önemli bir kıymet olacak. Sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat'ın medeniyet, tarih, coğrafya, hoşgörü, kardeşlik ve barış olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Rumkale'ye baktığımızda dünyanın en eski kalelerinden birini görüyoruz. Kalenin içerisinde Roma, Helenistik, Memlükler, Osmanlı dönemlerinin kalıntılar var. Eğer bu bölgeyi muhafaza altında tutmak istiyorsanız, Rumkale'de egemen olmanız gerekiyor. O yüzden Rumkale'nin içerisinde bir hayat var. Rumkale bütün dönemler için çok özel bir mekan olmuş. Hristiyanlar için İncil'in yazdığı yer, Ermeniler için bir haç vazifesi olarak görülüyor. İçerisindeki manastır, hamam ve evler büyük bir tarihin elimizdeki hazinesi. Bu tarih, geçmiş bizim. Şu anda hep birlikte bunun tarihini yazıyoruz."

Kültür ve medeniyet köprüsü görevi gördüklerini belirten Şahin, "Gençlerimizin burayı görmesi, bu tarihi, güzelliği hissetmesi, buradan aldığı hisle, ilhamla geleceği inşa etmesi gerekiyor." dedi.

Bölgenin tarihi dokusunun ve turizm potansiyelinin alternatif etkinliklerle tanıtılması hedefiyle düzenlenen festivalde açık su yüzme yarışlarında "yıldızlar", "gençler" ve "master"lar kategorilerinde 304 sporcu yarıştı. 5 şehirden gelen 8 su topu takımı ve 14'ü şehir dışından olan 29 dragon bot takımı Rumkale kıyılarında mücadele etti.

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Gaziantep rumkale su sporları

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