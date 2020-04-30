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50 bin lira Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler devam ediyor.Osmaneli ilçesinde yakın zamanda faaliyete geçecek olan atık yağ geri dönüşüm fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, Vefa Destek Grubu aracılığı ile 50 bin TL bağışta bulunarak kampanyaya destek verdi.

50 bin lira Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destekler devam ediyor.
Osmaneli ilçesinde yakın zamanda faaliyete geçecek olan atık yağ geri dönüşüm fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, Vefa Destek Grubu aracılığı ile 50 bin TL bağışta bulunarak kampanyaya destek verdi. Mehmet Afşin, Osmaneli Vefa Destek Grubu Başkanı Kaymakam Naif Yavuz’a gelerek "Milli Dayanışma Kampanyası’na 50 bin TL bağışta bulunmak istiyorum" diye belirtti. Kaymakam Yavuz, kampanyaya vermiş oldukları desteklerinden dolayı tüm fabrika yetkililerine teşekkür etti.

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