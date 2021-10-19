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56. Türk Pediatri Kongresi'nin ana gündemi "Kovid-19"

19.10.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural: - "Çocuklara Kovid-19 aşısının yapılmasını onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz" - Kongre üyesi Prof. Dr. Kenan Barut: - "Aşılamanın daha alt yaş gruplarına çekilmesi çok faydalı olacaktır"

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, Antalya'da düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi'nin ana gündeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğunu belirterek, "Çocuklara Kovid-19 aşısının yapılmasını onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz." dedi.

Vural, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türk Pediatri Kurumunca düzenlenen kongre dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, ana gündemlerinin Kovid-19 olduğunu kaydetti.

Salgın sürecinde Kovid-19'la mücadele ederken çocukların diğer hastalıklarının ihmal edildiğine işaret eden Vural, birçok çocuğun korkudan dolayı hastanelere götürülmediğini söyledi.

Dünyada 12 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısının yapılması noktasında ortak bir karar olmadığına vurgulayan Vural, "Ülkemizde 12 yaş üzerindeki çocuklara aşı yapılıyor. Çocuklara Kovid-19 aşısının yapılmasını onaylıyoruz ve aileleri çocuklarına aşı yaptırmaları için teşvik ediyoruz." dedi.

Gebelerin mutlaka aşı olması gerektiği ifade eden Vural, gebelik sürecinde geçirilen Kovid-19 hastalığının çok daha ağır olabildiğini bildirdi.

Vural, Kovid-19'un erken doğum riskleri oluşturduğunu aktararak, "Yeni doğanlarda çok az sayıda pozitif olan var. Aşılanan annenin oluşturacağı antikorlar bebeğe de geçerek onu da koruyacaktır." diye konuştu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da çocuklarda Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele içinde olduklarını ve bu konuyu kongrede "Çocuk ve Şiir" temasıyla işlediklerini dile getirdi.

-"Aşılamanın alt gruplara çekilmesi çok faydalı olacaktır"

Kongre üyesi Prof. Dr. Kenan Barut ise salgın sürecinde pikler görüldükten 3-5 hafta sonra Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen ağır bir durum oluştuğunu anlattı.

Cerrahpaşa Çocuk Hastanesine iki çocuk yatırdıklarını, sayının daha sonra 100'ü geçtiğini belirten Barut, "Diğer hastanelerdeki sayılar çok fazla. Yarısından fazlasını yoğun bakımlarda izliyoruz, nadir kaybettiğimiz hasta var. Ama yoğun tedaviler alıyorlar. Bu açıdan aşı çok çok önemli. Aşılamanın daha alt yaş gruplarına çekilmesi çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Barut, çocukların büyük bir kısmının Kovid-19'u hiçbir bulgu göstermeden geçirdiğini söyledi.

Kendilerini asıl korkutanın yaklaşık 4 hafta sonra çocuklarda ateşle başlayan bulgular olduğuna dikkati çeken Barut, şöyle devam etti:

"Vücutta döküntü, organ yetersizlikleri, karın ağrısı, bağırsakta ödem, ishal ve ciddi problemler baş ağrısından komaya kadar nöbetler olabiliyor. Bu hastaların bir kısmı yoğun bakıma yatıyor. Yoğun tedavilerle bu hastaları toparlayabiliyoruz. Tüm dünyada toplanmış verilere göre, MIS-C'den ölüm oranı yüzde 1,5. Düşük gibi görünmekle birlikte sayılar gitgide artıyor. Dikkat etmemiz lazım."

-"Tedbirler gevşetilmemeli"

Kongre üyesi Doç. Dr. Nur Canpolat da erişkinlerle kıyaslandığında böbrek hastası ve nakilli çocukların Kovid-19'a bağlı ölüm oranlarının biraz daha az olduğunu vurguladı.

Bu durumun tedbirlerin gevşetilmesini gerektirmediğine değinen Canpolat, "Bu çocuklar çok sık hastanelere geliyor, 12 yaştan itibaren aşılanmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bir diğer kongre üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, çocuklarla ilgili ciddi bir Kovid-19 aşı komplikasyonunun olmadığını bildirdi.

Yaklaşık 1300 çocuk hekiminin ve yurt dışından gelen konuşmacıların katıldığı 56. Türk Pediatri Kongresi, 21 Ekim'de sona erecek.

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