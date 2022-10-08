59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (2)

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerine teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü" Özgürcan Uzunyaşa'nın yönetmenliğini üstlendiği "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada" filmine verildi.

"En İyi Kısa Film" ödülü, Barış Kefeli ve Nükhet Taner'in "Ben Tek Siz Hepiniz" filmine gitti.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü"nü, Ekin İlkbağ-İdil Akkuş'un "Düet" belgeseli kazandı. İdil Akkuş, sinemaseverlere, festivale ve jüriye teşekkür ederek, galadan beri heyecanları geçecek diye beklediklerini ancak iki sefer gösterim olmasına rağmen aynı heyecanı yaşadıklarını söyledi.

"En İyi Belgesel Filmi" ödülünü Berna Gençalp'in "Kim Mihri" adlı çalışması kazandı. Gençalp, ilk filmi olduğundan heyecanlı olduğunu dile getirdi.

- Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Mahkeme" filmindeki rolüyle Pejman Jamshidi, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "Canavarlar" filmindeki rolüyle Marina Fois'in oldu.

"En İyi Yönetmen" ödülü "Ekmek ve Tuz" filminin yönetmeni Damian Kocur'a, "Jüri Özel Ödülü" Michal Vinik'in "Valeria Evleniyor" filmine verildi. Vinik, jüriye ve annesine teşekkür etti.

"En İyi Film" ödülü, Martin Bouloca'nın "Ziyaretçi" filmine verildi. Bouloca, ülkesi adına, önemli yaşam mücadelesi verenler adına ödülünü aldığını söyledi.

- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Bu sene hayatını kaybeden yazar "Murat Özer" anısına düzenlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü'nü, Emin Alper'in "Kurak Günler" filmi kazandı.

Ödül alanları açıklayan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Yeşim Ustaoğlu, filmleri belirlerken adalet duygusunu kaybetmemeye özen gösterdiklerini vurguladı.

"En İyi Müzik" ödülünün sahibi "Kurak Günler" filminin müzik yönetmeni Stefan Will oldu. Will, projenin kendisi için özel olduğunu, ekiple fiziken bir araya gelmeden stüdyoda tek başına çalıştığını aktardı.

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi "Kurak Günler" filmindeki rolüyle Erol Babaoğlu, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "Ayna Ayna" filmindeki rolüyle Laçin Ceylan oldu.

Ceylan, mutlu olduğunu, filmde güzel kadın hikayelerinin bir araya getirildiğini belirterek, kendi başlarına çalışarak başarı ortaya koyan kadınların haklarının yenilmemesi gerektiğini söyledi.

"En İyi Sanat Yönetmeni" ödülü, "İguana Tokyo" filmiyle Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven'e verildi. "En İyi Kurgu" ödülü, "Kurak Günler" filmiyle Özcan Vardar ve Eytan İpeker'e gitti.

"En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü de "Kurak Günler" filmiyle Christos Karamanis'e verildi.

Sinema sanatçıları ve protokol üyeleri, kazananlara ödüllerini takdim etti.

Öte yandan, "Kurak Günler" filmi toplam 8 ödül aldı.

(Bitti)

