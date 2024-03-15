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61 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu

İHA İHA
15.03.2024 10:09
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 61 yaşındaki bir şahıs sokak üzerinde ölü olarak bulundu.

61 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu

Olay, 07.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çolağın Çiftliği sokak üzerinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın 61 yaşındaki İ.A. olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.A.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

61 yaşındaki şahıs sokakta ölü bulundu

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