YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. 65 yaş üstü vatandaşlar için “dışarı çıkmayın” uyarısı

65 yaş üstü vatandaşlar için “dışarı çıkmayın” uyarısı

MUŞ HABERLERİ  | 22.03.2020 17:20 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için megafonundan “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge sonrası vatandaşların korona virüsüne karşı dışarı çıkmamaları için Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli uyarılar yapılıp, vatandaşların kimlikleri kontrol edildi.

Muş’ta polis ekipleri tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için megafonundan “dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge sonrası vatandaşların korona virüsüne karşı dışarı çıkmamaları için Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli uyarılar yapılıp, vatandaşların kimlikleri kontrol edildi. Muş Valiliği önünde ve belirli noktalarda polis aracı megafonundan vatandaşlara korona virüsüne karşı dışarı çıkmamaları ve acil durumlarda 112, 155, 156 ve 0436 2162807 numaralarının aranması istendi.
Uygulamayı yerinde bulduğunu belirten vatandaşlardan Mehmet Cebbar Söylemez, “Alınan tedbirden memnunuz, destekliyoruz. Tedbir lazım ama takdir Allah’ın. Uygulama gerekiyor ve daha da artırılması gerekiyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Muş Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:26
İkindi
15:52
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Muş Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Tutku Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.