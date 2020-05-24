65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramın ilk gününde yeniden sokağa çıktı

Mehmet Koyuncu da kızı, oğlu ve torunlarını cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşarak bayramlaştı, onlarla hasret giderdi.

İslahiye ilçesinde de dışarı çıkan yaşlılar, park ve bahçelerde vakit geçirdi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaşan yaşlılar, sohbet etti.

Reyhan Gülpınar da bayramda dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Havanın yağışlı ve mevsim normallerinin altında olduğu Gaziantep'te, Festival Parkı'nda dolaşan 66 yaşındaki Mustafa Dikici, evde çok sıkıldığını ve yürüyüş yapacağını söyledi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep , Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Koyuncu, koronavirüs nedeniyle torunlarıyla görüşemediklerinden bu bayramda görüntülü bayramlaştıklarını belirtti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise yaşlıların tercihi yine Balıklıgöl yerleşkesi oldu.

Kentte saatin 14.00'ü göstermesiyle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışarı çıktı. Özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi ile Fatih Sultan Mehmet, Şehitlik, Turgut Özal Parkları gibi yeşil ve gölgelik alanlara gelen yaşlılar, burada yürüyüş yaptı, banklarda oturdu, dut topladı.

Balıklıgöl'deki balıklara da yem atmayı ihmal etmeyen yaşlılar, dışarıda 6 saat vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Balıklıgöl'de vakit geçiren yaşlılardan Nihat Kürkçüoğlu, ressam olduğunu, çocukluğundan bu yana geldiği Balıklıgöl ve Urfa Kalesi'nin çok sayıda resmini yaptığını söyledi.

Salgın nedeniyle Balıklıgöl'e iki buçuk ay sonra ilk kez geldiğini belirten Kürkçüoğlu, tarihi mekanları çok özlediğini ve bu gün özlemini kısmen gidereceğini ifade etti.

Kürkçüoğlu, bayramın ilk gününde dışarı çıkma fırsatı verildiği için de ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.