65 yaş ve üzeri vatandaşlar limonatayla serinledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 ve üzeri vatandaşlara, izin günlerinde limonata ikram etti. Yaşlılar, sıcak bir Mersin gününde limonatayla serinlerken, ekipler 4 bölgede 4 bin limonata dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları limonatayla serinletti. Tarsus Kültür Park Yarenlik Alanı, Mersin Atatürk Parkı, Adnan Menderes sahili Özgecan Aslan Barış Meydanı ile Mezitli sahilinde aynı anda başlayan ve toplam 4 bin adet limonata dağıtan ekipler, tüm günü evde geçirdikleri için bunalan vatandaşlarla hem sohbet etti hem de sıcak havada içlerini ferahlatan limonata ile onları mutlu etti.

Büyükşehir Belediyesinin limonata dağıtımını gerçekleştirdiği 4 noktadan biri olan Özgecan Aslan Barış meydanında ekipler, güzel havanın tadını yürüyüş yaparak çıkarmak isteyen vatandaşları ellerinde limonatalar ile karşıladı. Belirlenen her noktada bin adet olmak üzere toplamda 4 bin adet limonata dağıtımı yapan ekipler, 65 yaş ve üzeri yurttaşların yanı sıra isteyen herkese ikramda bulundu.