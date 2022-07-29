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67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

29.07.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

67 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan İrem'in Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen ile ilgili 1999 yılında kaleme aldığı 'Mektup' isimli yazı yeniden gündem oldu. İrem yazısında "Sevgili Fetuş" ifadelerini kullanıyor. İrem bu ifadelerinden ötürü Gülen'e tazminat ödedi.

67 yaşında hayatını kaybeden İlhan İrem'in FETÖ ile ilgili yazısı gündemde! "Devlete çöreklendiğiniz..."

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı, böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisi görüyordu.

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Usta sanatçının ölümünün ardından, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’le ilgili yazısı tekrar gündem oldu.

İrem yazısında Gülen'e "Fetuş" diye hitap etmişti. Bunun üzerine dava açan Gülen ise, 1999 yılının parasıyla 1 milyar TL'lik tazminat davasını kazanmıştı.

GÜLEN'E TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ!

İrem 2016 yılında Twitter hesabından "17 yıl önce.. Fethullah Gülen'in bir milyar TL. tazminat davası açtığı yazı" notuyla o dönemde yazdığı yazıyı ve tazminat ödediği haberi tekrar paylaşmıştı.

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FETÖ TEHLİKESİNİ ÖNCEDEN GÖRMÜŞTÜ

AKP ve FETÖ arasındaki ipler kopmadan ve AKP'li siyasetçilerin Gülen'e “Hocaefendi” dediği günlerde İrem'in “Fetuş” demesi yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçı 15 Temmuz darbe girişiminden 17 yıl önce Antalya’da yayınlanan Yeni İleri Gazetesi’nde “Barış” başlığıyla bir köşe yazısı yazmış ve Gülen’e “Fetuş” diye hitap etmişti.

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"RAKI İÇMEZSİN BİLİRİM AMA..."

İrem "Sevgili Fetuş, seni çok özledik. Neredesin? Rakı içmezsin bilirim ama şiş kebabını, Boğaz'ı İstanbul'u hiç mi özlemedin?" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine dava açan Gülen ise, 1999 yılının parasıyla 1 milyar TL’lik tazminat davasını kazanmıştı.
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"KEMALİST DEVRİMLERİN SARSILMAZ BEKÇİSİ OLARAK..."

İrem yazısında “Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kemalist devrimlerin sarsılmaz bekçileri olarak, seni bu coğrafyada bekliyoruz. Gel de, içten pazarlıklı hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör!” sözleriyle bitirmişti.

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