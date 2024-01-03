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7 aydır kayıp köpeğin sahibi ile buluşma anı duygulandırdı

03.01.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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Düzce’de Mayıs ayında kaybolan Boncuk isimli köpek Edirne’de ortaya çıktı.

Köpek, takılan çip sayesinde sahibine teslim edilirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13 Mayıs 2023 tarihinde evcil hayvanlara çip takılabileceğini açıklamasının ardından Düzce’de Erdem Büyükaydın “boncuk” ismini verdiği border collie cinsi köpeğine 17 Mayısta çip taktırdı. “Boncuk” 25 mayısta kayboldu. Büyükaydın ailesi Düzce’nin dört bir yanında köpek aranmasına rağmen bulunamadı. Umutlarını kaybeden aile 7 ay sonra gelen telefon ile mutlu oldu. Edirne Belediyesi’nin Hayvan Bakımevinde kısırlaştırılan “Boncuk”, İstanbul Kurtaran Derneği’ne teslim edildi. Burada köpekte çip fark edilince, çip okutularak Erdem Büyükaydın’a ulaşıldı. Eşiyle birlikte derneğin İstanbul Arnavutköy’de ki merkezine giden Büyükaydın ailesi, 7 aydır uzak kaldıkları “boncuk” ile buluştu. Sahipleri ile buluşan “boncuk” Büyükaydın ailesi ile buluşma anları ise izleyenleri duygulandırdı.

“DÜZCE’DE KAYBOLDU, EDİRNE’DE BULDUK”

Köpeklerinin 7 ay önce Düzce’den kaybolduğunu çok aradıklarını ve umutlarının tükendiğini dile getiren Erdem Büyükaydın, “7 ay önce köpeğimizi kaybettik. 7 ay sonra Edirne’den çıktı. Edirne’den İstanbul’a göndermişler. İstanbul’da gönüllülerin kurduğu bir dernekten bizi aradılar. Köpeğimiz Edirne’de hayvan bakım evinde çıkmış. Orada da hayvanı kısırlaştırmışlar. Edirne’den daha sonra İstanbul’a yollamışlar köpeğimizi. İstanbul’dan bize ulaştılar. Bizde gidip köpeğimizi aldık. 7 ay boyunca köpeği çok aradık. Çok uğraştık. Umudumuzu yitirmiştik. Çipimiz vardı. Ama hiç bir belediye çipi okutmamış. İstanbul’da gönüllüler okutmuş. 7 ay sonra mutluyuz. Eşimin köpeğiydi o çok duygulandı. Bizde çok mutlu olduk. Köpeği kendi korumamız altına aldık” şeklinde konuştu.

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