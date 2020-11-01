7 eksikli Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında

İki takım ilk kez 1982-1983 sezonunda Süper Lig'de birbirlerine rakip olurken, mücadele Müjdat Yetkiner ve Metin Şahin'in karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile Antalyaspor, birbirlerine rakip oldukları 55 maçın 48'ini Süper Lig'de, 5'ini Türkiye Kupası'nda, 2'sini de hazırlık maçında oynadı.

Akdeniz temsilcisi ile İstanbul ekibi Fenerbahçe Süper Lig'de daha önce 48 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım toplamda 56'ncı kez birbirlerine rakip olacak. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi 2'si kırmızı kart cezalısı, 5'i sakat, 7 oyuncu forma giyemeyecek.

'ANTALYA'DA 27 MAÇ'

Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya'da 27 kez karşılaştı. 27 maçta kırmızı beyazlılar iç sahada rakibine karşı 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İki kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya'da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya'da oynanan maçı kırmızı beyazlılar 4-3 üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skor ise 1996-1997 sesonunda Süper Lig'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.

'EN ÇOK 1-0 BİTTİ'

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 55 maçta 13 kez 1-0'lık skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 7 kez 2-1'lik skor alınırken, 6 kez de 3-1'lik skor alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0'lık sonuç tabelaya yansırken, 4'er kez 1-1 ve 2-0'lık skorlar ortaya çıktı. 3'er kez 4-0 ve 4-2'lik sonuçlar alınan Antalyaspor ile Fenerbahçe maçlarında 2'şer kez de 2-2, 3-2, 4-3'lük skorlar sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0'lık sonuçlar alındı.