YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. 73 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsle mücadeleyi kaybetti

73 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsle mücadeleyi kaybetti

DÜZCE HABERLERİ  | 22.05.2020 21:04 | Son Güncelleme

Düzce’de 73 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsten hayatını kaybetti.

Düzce’de 73 yaşındaki yaşlı kadın korona virüsten hayatını kaybetti. Böylelikle Düzce’de korona virüs nedeni ile ölüm sayısı 10’a yükseldi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce’de korona virüs nedeni ile ölüm sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı. Alınan bilgilere göre, 73 yaşındaki T.D. bir kaç gün önce korona virüs takipli olan bir hastanın evine iftara gitti. İftar sonrasında rahatsızlanan yaşlı kadın Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 73 yaşındaki T.D. hayatını kaybetti. Düzce’de korona virüsten ölen kişi sayısı 10’a yükselmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te denetimler aralıksız devam ediyor

Emet’te denetimler aralıksız devam ediyor

Kargo çalışanına söylediği söz şoke etti: ‘Gel dövüşelim’

Kargo çalışanına söylediği söz şoke etti: ‘Gel dövüşelim’

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Gebze’de 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılıyor

Gebze’de 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılıyor

Düzce Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:19
Yatsı
22:01

Düzce Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Bedir Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çiftçiler Gününde Jandarmadan anlamlı hediye

Çiftçiler Gününde Jandarmadan anlamlı hediye

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.