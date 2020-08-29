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8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başvuruları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen 8.Kayseri Altın Çınar Film Festivali “29-31 Ekim 2020” tarihleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normale uygun şekilde gerçekleştirilecek.Festival kapsamında ulusal kısa film ve ulusal belgesel film yarışmaları düzenlenecek.

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen 8.Kayseri Altın Çınar Film Festivali “29-31 Ekim 2020” tarihleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normale uygun şekilde gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında ulusal kısa film ve ulusal belgesel film yarışmaları düzenlenecek. İlgili yarışmalar için son başvuru tarihi ise 25 Eylül 2020 olarak belirlendi. 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde her iki kategoriye 5.000 TL birincilik ödülü verilirken, başvurular 25 Eylül 2020 tarihine kadar www.kayserifilmfestivali.org adresi üzerinden yapılacak.

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