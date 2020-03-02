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9 asırlık camide eller Mehmetçik için açıldı

SİVAS HABERLERİ  | 02.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

Sivas’ta Selçuklular tarafından inşa edilen 9 asırlık Ulu Cami’de, eller İdlib’te terörle mücadele eden Mehmetçik için açıldı.Tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da tüm camilerde sabah namazının ardından, Suriye’de rejim güçlerine karşı başlatılan Bahar Kalkanı operasyonunu gerçekleştirilen Mehmetçiklerimiz için Fetih suresi okunup dualar edildi.Sivas Valisi Salih Ayhan, beraberinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu’da 9 asırlık Ulu Cami’de sabah namazının ardından okunan fetih suresini dinleyip Mehmetçik için dua ettiler.

Sivas’ta Selçuklular tarafından inşa edilen 9 asırlık Ulu Cami’de, eller İdlib’te terörle mücadele eden Mehmetçik için açıldı.
Tüm yurtta olduğu gibi Sivas’ta da tüm camilerde sabah namazının ardından, Suriye’de rejim güçlerine karşı başlatılan Bahar Kalkanı operasyonunu gerçekleştirilen Mehmetçiklerimiz için Fetih suresi okunup dualar edildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, beraberinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu’da 9 asırlık Ulu Cami’de sabah namazının ardından okunan fetih suresini dinleyip Mehmetçik için dua ettiler.

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İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:32
Yatsı
19:49

Sivas Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Doğu Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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