9 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 şahıs tutuklanarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pancarlı mahallesinde şüphe üzerine durdurduğu 3’ şahsın 9 hırsızlık olayının şüphelisi olması üzerine şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler ayrıca bir marketten çalındığı tespit edilen 4 parça malzeme ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

