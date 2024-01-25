YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-46” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-46” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

İHA İHA
25.01.2024 08:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kahramanlar-46” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kahramanlar-46” operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını belirterek şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen ’Kahramanlar-46’ Operasyonları kapsamında;
Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı. Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin .

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı inek telef olduOtomobilin çarptığı inek telef oldu
Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldıAydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı
Bolu Dağı’nda kar yağışı başladıBolu Dağı’nda kar yağışı başladı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Yenikent bariş eczanesi
Sincan
İlknur eczanesi
Mamak
Yeni esertepe eczanesi
Kecioren
Hayat eczanesi
Haymana
Mavi güneş eczanesi
Cankaya
Altiparmak eczanesi
Altindag
İnce eczanesi
Elmadag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.