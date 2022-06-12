9. Science Expo Bursa Bilim Festivali'nde dereceye girenler ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bursa Bilim Festivali Science Expo, kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı bilim festivallerinden biri haline gelen ve bu yıl "Uzay ve Havacılık" temasıyla gerçekleştirilen 9. Science Expo'ya yaklaşık 250 bin ziyaretçi geldi.

Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi, İŞKUR ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi iş birliğiyle hayata geçirilen festival, bu yıl TÜYAP Fuar Merkezi ile GUHEM ve BTM bahçesinde bilimle dolu 4 gün yaşattı.

Türkiye Uzay Ajansı, Aselsan, Roketsan, THK, Solotürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, uçuş okulları ve AFAD gibi yerel ve ulusal birçok kamu kurumu, özel şirket, okul ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 9. Science Expo kapsamında düzenlenen "Zeka Oyunları", "Meslekler Yarışıyor" ve "Tasarla-Yap-Uçur" yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de festival kapanışında düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da festivalin son gününde GUHEM bahçesine kurulan stantları gezdi.

Sergilenen teknoloji harikası ürünleri yakından inceleyen Aktaş, bilim meraklılarıyla sohbet etti.

Science Expo'nun 2012 yılında bir şenlik olarak başladığını hatırlatan Aktaş, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın ve gençlerimizin açıkçası yoğun ilgisiyle her geçen gün çığ gibi büyüyen bir organizasyona dönüştü ve bu yıl 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı. Daha yüksek katma değerli ihracat için daha yüksek teknoloji için ülkemizin daha güzel yarınları için ben bu organizasyonu çok önemsiyorum. Ülkemizin muhakkak surette uzay ve havacılıkla alaka çok önemli hedefleri var ama Bursa özelinde biz bunun altını doldurmak, daha güzel şeylere imza atmak için çok heyecanlıyız, gayretliyiz. Bunun teminatı da 9. Science Expo'dur, GUHEM'dir, Bilim Teknoloji Merkezi'dir." ifadelerini kullandı.

BEBKA Genel Sekreteri Doç.Dr. Muhammed Zeki Durak da 2015 yılından itibaren böylesi önemli bir etkinliğin parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Aktaş ve Durak verdi.

