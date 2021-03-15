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90'ların ünlü ismi 'Kanki Orçun' yoğun bakımda! 'Durumu çok kritik'

15.03.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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90'ların ünlü ismi 'Kanki Orçun' yoğun bakımda! 'Durumu çok kritik'

Bir dönem Kangiller olarak program yapan Orçun ve Nuri ikilisinden Kanki Orçun’un yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Haberi Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Kanki Orçun son yıllarda şarkıcılık da yapıyordu.

90’lı yıllarda Kankigiller ismi ile program Kanki Orçun ve Nuri ikilisinden Kanki Orçun’un, yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

“DURUMU ÇOK KRİTİK”

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” olarak ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Kanki Orçun için dua istedi. Akay, “90’lı yıllarda onları Kangiller isimli programları ile Kanki Orçun ve Kanki Nuri olarak tanıştık ve programları ile çok ses getirmişlerdi. Kankigiller’den asıl adı Erman Orçun Yılmaz olan Kanki Orçun’un maalesef sabaha karşı kalbi durdu. Aynı zamanda şeker hastası olan ve zaman zaman şekerinin binlere çıktığını bildiğim Orçun, böbrek hastasıydı. Haftada üç kez diyalize giren ve eve de diyaliz makinesi alan Orçun, böbrek nakli bekliyordu. Ancak ortak arkadaşımız Salih Koç babası ile görüştü ve durumunun çok kritik olduğunu öğrendik.

Sabaha karşı kalbi duran ancak Pendik’te kaldırıldığı bir özel hastanede kalbi tekrar çalıştırılan Kanki Orçun, şu an yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Durumu çok çok kritik olan genç arkadaşımız için doktorları ümit yok dese de sizler dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullandı.

Kanki Orçun son yıllarda şarkıcılık da yapıyordu.

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