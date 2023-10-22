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90'lı yılların fenomeniydi! Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç son haliyle şaşırttı! 'Ne izlerdik ama'

22.10.2023 19:55 | Son Güncelleme:
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90'lı yılların fenomen dizisi Uzaylı Zekiye kendi döneminde izlenme rekorları kırmıştı. Türk dizi tarihinin en ilginç yapımlarından biri olan Uzaylı Zekiye'yi Seden Kızıltunç canlandırdı. Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı.

80'lerin sonu ile 90'ların en çok izlenen dizilerinden biri olan Uzaylı Zekiye dizisinin Zekiye'si son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Dizinin başrolü olan Uzaylı Zekiye'yi canlandıran Seden Kızıltunç'u görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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90'lı yılların televizyon tarihine bakıldığında birçok absürt yapıma rastlamak mümkündür. Onlardan birisi olan Uzaylı Zekiye Türk yapımı ilk fantastik kurgu dizisi olarak tarihe geçti.

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SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Fantastik komedi dizilerinin mihenk taşlarından olan Uzaylı Zekiye'yi Seden Kızıltunç canlandırdı. Dizinin senaryosu Seden Kızıltunç'a, müzikleri ise Cahit Berkay'a ait.

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Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen Kızıltunç, görenleri oldukça şaşırttı.

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Duayen isim için 'Ne izlerdik ama', 'Bu nasıl değişim', 'Kız Zekiye ne gülerdik sana', 'Zekiye sana ne olmuş'

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İŞTE YENİ MESLEĞİ

Seden Kızıltunç, 80’lerde TRT’ye Zeynep Esen’le eğitim ağırlıklı projeler yapıyor, Halit Kıvanç’ın sunduğu müzik eğlence programlarının da skeçlerini hem yazıp hem oynuyordu.

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Şu sıralar 81 yaşında olan Seden Kızıltunç, şimdilerde hayatını Mersin’de sürdürüyor ve senaryolar yazıp sahneye çıkmaya devam ediyor. Kızıltunç verdiği bir röportajda yeni mesleği ile ilgili şu sözleri söylüyor:

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'Bilim kurgu senaryolarım var. Sahnede oynanmış ve seyirciden reaksiyonu alınmış işler. Gözüm gibi saklıyorum onları. Belki bir gün çekilirler.'

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