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93 yıllık okulda tadilat çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde 1927 yılında yapılan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye okulunda hasar gören yerler, eğitim ve öğretim için tadilat gerçekleştiriliyor.Denizli’nin Buldan ilçesinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapımına başlanan ve 1927 yılında yapımı tamamlanan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye okulunda tadilat çalışmaları başladı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde 1927 yılında yapılan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye okulunda hasar gören yerler, eğitim ve öğretim için tadilat gerçekleştiriliyor.
Denizli’nin Buldan ilçesinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapımına başlanan ve 1927 yılında yapımı tamamlanan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye okulunda tadilat çalışmaları başladı. Okulun çatı bölümünde kiremitlerin alınması dolayısıyla çürüyen tahtaların değişmesi ve kiremit altı örtüsünün yenilenmesi ile yağmur suyunun gitmesi için su oluklarının değişim çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 93 yıldır eğitim ve öğretim hayatına devam eden okulda çalışmaları yürüten tadilat ustası, okulun çatı kısmında çok fazla çürüme olmadığını ve Cumhuriyet dönemi yıllarındaki şartlara göre mükemmel malzeme işçilik ile yapıldığını söyledi. Yapılan işçiliğe hayran kaldığını belirten usta, belirli kısımların değişeceğini ve böylelikle daha da uzun yıllar eğitim öğretime devam edilebileceğini söyledi.

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