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A Kadın Milli Voleybol Takımı Rusya'ya mağlup oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

A Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-0 mağlup oldu.

A Kadın Milli Voleybol Takımı Rusya'ya mağlup oldu

Japonya'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Kadın Milli Voleybol Takımı, 2'nci turdaki ilk maçında Rusya ile karşılaştı. Rusya karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar altılısı ve libero Simge ile başlayan milliler, Japonya'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium'da oynanan mücadelede rakibine 3-0 (15-25, 17-25, 16-25)'lık skorla mağlup oldu. A Kadın Milli Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.25'te ABD ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE 0-3 RUSYA:

SALON: Municipal Central Gymnasium
HAKEMLER: Jural Mokry (Slovakya), Sumie Myoi (Japonya)

TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar, Simge (L) (Meliha, Beyza, Derya, Çağla, Meryem, Aylin)
RUSYA: Voronkova, Parubets, Fetisova, Kotikova, Koroleva, Startseva, Galkina (L) (Malygina, Talysheva (L), Romanova, Biryukova)

SETLER: 15-25, 17-25, 16-25
SÜRE: 1 saat 19 dakika (24', 29', 26')


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Anahtar Kelimeler:
A Kadın Milli Voleybol Takımı dünya şampiyonası Rusya

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